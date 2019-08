La Parma Antonio & Figli è fallita.

Il Tribunale Fallimentare di Monza ha sancito la fine della storia dell’azienda nata nel 1854 il 21 agosto.

Fondata da Antonio Parma, cui è intitolato l’Ipsia di Saronno, l’azienda è stata per anni leader nel settore della sicurezza. A luglio era esplosa la crisi, con 35 dipendenti messi in cassa integrazione straordinaria dopo mesi di stipendi non pagati o in ritardo. Il Tribunale di Monza ha nominato Marco Vigna Taglianti come curatore fallimentare.