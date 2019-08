Da Laveno alla Sicilia su una Fiat Cinquecento

Sono partiti da Piazza Italia di Laveno Mombello, intorno alle 10 di questa mattina con destinazione Sicilia. Nulla di particolare, se non fosse per il fatto che affronteranno tutti i mille e trecento chilometri su una Fiat Cinquecento del 1967.

Alla guida di questa bella automobile color carta da zucchero, c’è Stefano Marinucci, 36 anni di Laveno Mombello, musicista e appassionato di auto d’epoca.

«Un viaggio nato un po’ per caso – racconta mentre lo raggiungiamo al telefono -. Ho questa automobile da tre anni e mi piaceva l’idea di affrontarci un viaggio lungo, di attraversare l’Italia percorrendo solo le strade provinciali ed evitando le autostrade». Stefano, insieme a Njomza, 25 anni di Mendrisio, compagna di questa avventura, attraverserà tutto lo Stivale a tappe.

«Non c’è nulla di programmato ma sicuramente faremo almeno quattro o cinque tappe, prima di arrivare in Calabria e prendere il traghetto per la Sicilia. Da lì gireremo ancora, il ritorno è previsto per il 17 agosto». Una bella avventura dunque, che permetterà a questi due viaggiatori di vedere l’Italia da un punto di vista molto particolare, a cinquanta km all’ora.