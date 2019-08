Manca l’acqua, a Castelveccana arrivano le autobotti dei vigili del fuoco

Tornano le autobotti a Castelveccana e nelle sue frazioni.

I vigili del fuoco hanno messo in marcia le autobotti alle 14, per raggiungere il piccolo paese sulle sponde del Lago Maggiore e in particolare le frazioni dove si sono riscontrati più problemi, «che variano a seconda dei momenti, chiaro che le parti più alte del territorio soffrono di più», spiega il sindaco Luciano Pezza.

Le autobotti ora andranno a rifornire il bacino di Pianeggi.

Dopo i problemi dei giorni scorsi, il sindaco aveva già fatto chiudere nella notte tra venerdì e sabato l’erogazione dell’acqua dal serbatoio dell’acquedotto, per mantenere una scorta, vista la ridotta portata dei pozzi che attingono acqua in falda. «Interveniamo a seconda dei momenti riducendo l’erogazione in alcuni punti».

Al di là di un guasto su una singola pompa (già risolto) i problemi sono ricondotti a consumi d’acqua molto alti: «Abbiamo consumi molto anomali: continuiamo a pompare acqua nei bacini ma si svuotano» continua Pezza. La soluzione? «Interverremo con un regolamento per imporre la denuncia di impianti di irrigazione e piscine». Così da valutare esattamente i fabbisogni.

Già qualche settimana fa c’era stato un problema idrico a Porto Valtravaglia, anche in quel caso con intervento dei vigili del fuoco.