A tutto museo, zero noia: quelli davvero a misura di bambino

Nella classifica dei 22 musei per bambini più belli d’Italia stilata dal portale Nostrofiglio.it tre sono in Lombardia e uno di questi in provincia di Varese: è Volandia, il Parco e Museo del Volo di Somma Lombardo, vicino a Malpensa.

Al di là dei proclami, la classifica premia quei musei che sono “davvero” pensati per i bambini, in cui la noia non è contemplata. Qui la parola d’ordine è sperimentare e la scoperta si fonde con il gioco: “Addio teche polverose, perché la conoscenza deve essere divertente. E lo diventa solo se il bimbo è libero di esplorare ed esaudire la sua curiosità”, si legge nell’introduzione a questa classifica.

Una valida proposta per chi rimane a casa, durante le vacanze, per chi deve ancora partire o anche per quanti sono già tornati.

VOLANDIA

A convincere nella recensione del museo è già l’ingresso: “La prima impressione è proprio quella di trovarsi nel check-in di un grande aeroporto, con banconi rossi e personale abbigliato nello stesso colore”, per immergersi nella dimensione volo. Molto apprezzati anche il padiglione dedicato allo Spazio che accompagna alla scoperta delle principali missioni e programmi. Qui, sono presenti ambientazioni della Luna e di Marte, filmati, ologrammi, sala 3D e il planetario dove un esperto spiega ai bimbi i segreti di pianeti e stelle, mentre un simulatore permette di vivere l’esperienza di un volo in mongolfiera.

Per i più grandi (dai 12 anni) le simulazioni di volo aumentano: 14 postazioni per volare in pattuglia, sui caccia delle Frecce Tricolori, o sull’elicottero AW 139 mock up in scala 1:1 con cabina allestita.

Ai bimbi di ogni fascia d’età, è invece destinata un’area giochi coperta con il gonfiabile di un aeroplano, macchinine da guidare e zona disegno e costruzioni. Per tutti, è anche presente un parco giochi esterno, tra angoli verdi e panchine, attrezzato con strutture sul tema volo.

Orario: dalle 10 alle 19.30 il sabato e la domenica; dalle 10 alle 19 da martedì a venerdì. Chiuso il lunedì.

Tariffe: Biglietto intero € 14,00; ridotto € 12,00; biglietto bambini (3-11 anni) € 6,00; bimbi 0-2 anni gratuito.

MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA

È una grande (e ricca!) scatola che racchiude tanti “mattoncini colorati”: a ogni visitatore spetta il compito di incastrarli in base ai suoi interessi e all’età. Questo vasto Museo (50.000 mq di superficie) è organizzato con esposizioni e laboratori interattivi dedicati all’energia, ai materiali, alla comunicazione, ai trasporti, all’alimentazione e alla fisica delle particelle, che favoriscono la scelta di percorsi liberi e indipendenti.

Ogni sezione ospita ‘macchine da toccare’, progetti sempre nuovi (grazie al lavoro di studio e ricerca dei dipartimenti) e laboratori interattivi per stimolare e incuriosire anche i bimbi in età prescolare su temi di chimica, energia e ambiente. Anche un dipartimento più classico, come quello dei Trasporti (tra treni, navi, aerei, elicotteri, e il sottomarino Toti), offre tante iniziative speciali e attività ludico-educative a tema.

Il dettaglio con tutte le informazioni su aree espositive e laboratori lo trovate a questo link.

Dal 25 giugno al 15 settembre: martedi’ – venerdi’: 10 – 18, sabato e festivi: 10 – 19.

Tariffe: Biglietto intero 10,00 €; ridotto 7,50 €. Bambini sotto i 3 anni gratis. Visite guidate sottomarino Enrico Toti: con prenotazione 10,00 €, senza prenotazione 8,00 €.

MUSEO DEL GIOCATTOLO E DEL BAMBINO

Il Museo del Giocattolo di Cormano, in un ex cotonificio, accoglie una collezione di circa 1.000 oggetti e ha anche un’altra sede, in un casolare sulle rive del Po (Santo Stefano Lodigiano), dove i pezzi d’epoca arrivano a circa 2.000. Comune a entrambi gli spazi è il viaggio nella magia del passato, tra bambole, pupazzi, soldatini, casette, carretti e automobiline che raccontano brandelli di storia, dal 1700 al 1970.

Accanto alle attività per le scuole, proposte dalle 2 sedi, fiore all’occhiello di Cormano sono i laboratori educativi e creativi della domenica per bambini (dai 3 ai 10-11 anni, in base all’attività, con prenotazione al numero 0266305562,). Attraverso il gioco e la sperimentazione, ogni incontro è un’occasione di scoperta e approfondimento per i bimbi.

Tariffe: Biglietto intero 5,00 € (bambini fino agli 11 anni gratis se accompagnati); ridotto 4,00 €; laboratori intero 5,00 €, ridotto 4,00 € (Cormano); biglietto intero 6,00 €, ridotto 4,00 € (Santo Stefano Lodigiano).

MUBA – MUSEO DEI BAMBINI DI MILANO

Inserito negli spazi rinnovati della Rotonda della Besana, il Muba ha attività organizzate a orari fissi di ingresso e a numero chiuso della durata di 75 minuti, dal martedì al venerdì alle ore 17, i fine settimana e le vacanze scolastiche dalle ore 10 ultimo ingresso ore 17.

Questo museo promuove il gioco tra adulti e bambini, con l’aiuto degli educatori che favoriscono il processo di gioco. I bambini devono essere accompagnati da almeno un adulto.

C’è uno “spazio mostre”, che ospita mostre gioco interattive per bambini dai 2 ai 6 anni. “Remida Milano” è invece un centro di sperimentazione sensoriale per bambini dai 2 agli 11 anni. Infine, ci sono tanti laboratori tematici, ovverosia diverse attività di gioco che si alternano durante l’anno.

Tariffe: dal martedì al venerdì 8€ bambino + 6€ adulto e 25€ biglietto famiglia (4 persone); sabato, domenica e festivi 9€ bambino + 7€ adulto e 30€ biglietto famiglia (4 persone).