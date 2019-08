Nuovi posti auto e dossi sulla strada, lavori in corso a Ternate

Dossi artificiali, strisce pedonali e segnaletica in Via Alessandro Volta e cinque nuovi posti auto in Via Fornaci. L’obiettivo dei due interventi decisi dall’amministrazione comunale di Ternate è regolare la circolazione in un tratto di strada residenziale e rendere più fluido il transito nella via vicino al campo sportivo. Il grosso dei lavori si è concluso venerdì 9 agosto e lunedì saranno installati gli ultimi cartelli.

In Via Alessandro Volta sono stati installati un dosso artificiale e la relativa segnaletica. Si è realizzato anche un attraversamento pedonale per collegare i due marciapiedi al lato della strada. «Quella attraversata da Via Volta – ha spiegato il sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli – è una zona residenziale piuttosto recente. Abbiamo accolto le richieste dei residenti per la realizzazione del dosso e dell’attraversamento pedonale in modo da regolare la circolazione di auto e moto che transitano spesso troppo veloci e tutelare la sicurezza dei pedoni».

In Via Fornaci sono stati invece ricavati cinque posti auto ed è stata rifatta la segnaletica orizzontale. «In molti – ha aggiunto Baratelli – parcheggiano dove non si potrebbe, nella via che affianca il campo sportivo. Di conseguenza durante le partite di calcio, Via Fornaci si riduce a una sola carreggiata e ambulanze e mezzi di soccorso hanno difficoltà a passare. Con questi posteggi vogliamo limitare questo problema, anche se probabilmente non basteranno a risolverlo completamente».

