Orino, torna il palio

Quattro rioni, quattro giorni per vincere. La sfida del palio è servita a Orino, paesino della Valcuvia dove da qualche anno è stata fatta rivivere la tradizione che prevede la sfida di quattro località in cui è stato diviso il paese, coi residenti che si impegneranno in diverse discipline per far primeggiare il proprio quartiere.

Si inizia lunedì 5 agosto in piazza XI Febbraio con torneo di calcetto e scala 40 (al Circolo famigliare) per proseguire martedì 6 agosto al centro sportivo La Rambla con la pétanque (le bocce francesi), tiro a segno col pallone, corsa coi sacchi e altre specialità.

Mercoledì 7 si torna in piazza e sarà la volta di altre prove come legate al canto e all’abilità, tutto allietato dal gelato.

Si chiude giovedì 8 in piazza con l’ultima prova: una caccia al tesoro, cui seguirà la premiazione del “cantun“ vincente. Tutte le prove avranno inizio alle 20.30.