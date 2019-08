Pendolari, ritardi su Novara e Chiasso

Cinque agosto, lunedì: ritardo di una ventina di minuti su un paio di tratte ferroviarie impiegate dai pendolari Lombardi. Si tratta della Novara-Milano e della Chiasso-Milano.

Le informazioni in tempo reale possono venir seguite qui, nella apposita pagina messa a disposizione dell’azienda.

NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

Il treno 33313 (NOVARA 06:46 – PIOLTELLO LIMITO 08:07) viaggia con 13 minuti di ritardo perché, per esigenze di circolazione nella stazione di RHO, è stato necessario dare precedenza ad un altro treno della direttrice.

Il treno 23007 (VARESE 05:43 – TREVIGLIO 07:50) viaggia con 24 minuti di ritardo perché, per la presenza di un animale di grossa taglia in prossimità della seda ferroviaria, è stato necessario ridurre la velocità.

CHIASSO-COMO-SEREGNO-MILANO

Il treno 25506 (MILANO CENTRALE 07:10 – CHIASSO 07:52) è partito e viaggia con 22 minuti di ritardo per un guasto alle porte su cui è intervenuto il personale in servizio in seguito a un improprio azionamento di apertura da parte di ignoti.