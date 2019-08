Quarantenne scomparso a Giubiasco, ritrovato in mattinata

E’ stato ritrovato nella mattina dell’8 agosto a S.Antonino, sano e salvo in buone condizioni fisiche Giovanni Bianchi, nato il 11.10.1974, cittadino svizzero domiciliato a Sant’Antonino per cui la polizia cantonale aveva diramanto un allerta per persona scomparsa.

L’uomo era scomparso da Giubiasco il 6 agosto scorso verso le 17.30:

L’ALLERTA DELLA POLIZIA

«Giovanni Bianchi ha la carnagione bianca, una corporatura snella, è alto 160 cm, ha occhi castani, barba, capelli neri corti a spazzola/rasati.

Al momento della scomparsa indossava pantaloncini da bici di colore beige lunghi sino al ginocchio, maglietta grigia o maglietta da bici bianca e blu con scritta “Specialiser”, scarpe da trekking grigie con strisce arancioni, occhiali da sole grigi».

Aveva con se uno zaino di colore grigio/marrone, ed era in sella alla sua bicicletta “rampichino” di color nero con strisce oro, forcelle color oro con scritta Trek.