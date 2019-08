Rama Ottini (Scv) a capo della commissione Istruzione, Diritto allo studio e politiche giovanili

Rama Ottini, di “Samarate città viva”, è la nuova presidentessa della commissione Istruzione, Diritto allo studio e politiche giovanili.

La commissione si è riunita per la prima volta settimana scorsa e l’elezione della candidata è stata unanime: secondo Paolo Bossi, consigliere di minoranza di Scv, si tratta di un passo importante per la commissione, «viste le capacità e l’impegno che Rama potrà mettere in questo nuovo compito, sostenuta da tutto il gruppo». Ottini, poi, nella precedente amministrazione aveva fatto parte della commissione dedicata al sociale.

«Ringraziamo i commissari di minoranza e di maggioranza per avere condiviso questa scelta, insieme con la fiducia dell’assessore e del sindaco. Le sfide ora sono tante, a cominciare dal prossimo piano Diritto allo studio, fino al rilancio delle politiche giovanili, e ai tanti progetti che si potrà costruire insieme in modo propositivo. Il gruppo “Samarate città viva” continua a svolgere il suo lavoro di gruppo di minoranza con l’impegno a controllare l’operato delle scelte dell’amministrazione e, allo stesso tempo, essendo propositivo per portare le competenze e le capacità delle tante persone impegnate».

Si conferma, dunque, ancora una volta, l’attenzione della lista Scv al sociale e alle politiche giovanili.