Sciopero dei casellanti, traffico da bollino nero

Colonne di automobili e traffico in aumento nel corso del primo week end di agosto. I rallentamenti sono causati in particolare dallo sciopero dei casellanti e dei turnisti, programmato per domenica 4 e lunedì 5 agosto. Uno sciopero a “singhiozzo”, a turni di quattro ore: domenica rimarranno scoperte le fasce orarie dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 ed, infine, dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì.

Il motivo del disagio, come riporta Ansa, è l’interruzione delle trattative tra i sindacati e Fise e Fiderreti per il rinnovo del contratto dei lavoratori. La decisione è arrivata a seguito «dell’indisponibilità delle controparti datoriali Fise e Federreti, che hanno rotto le trattative, per non voler concordare la clausola sociale, elemento fondamentale per il settore e necessaria a garantire la continuità occupazionale e di reddito per i lavoratori, a maggior ragione nell’imminenza di assegnazione di concessioni». Inoltre, accusano i sindacati, le società non hanno voluto aprire un vero e proprio dialogo sulla questione del salario: atteggiamento giudicato «irresponsabile ed inaccettabile».

I sindacati avevano chiesto ai gestori di «tenere aperti tutti i varchi, non solo quelli del telepass o viacard», in modo da far passare tutti, ma la risposta è stata negativa. Dunque, prima o dopo, il pedaggio si paga si paga lo stesso: si può effettuare – oltre alla possibilità del telepass – con la carta di credito o bancomat ma, se qualcuno non volesse pagare al momento, la sbarra si alzerà comunque. Verrà fotografata la targa ed il conto verrà mandato loro a casa. Secondo i sindacati tutto ciò non farà altro che sminuire la valenza dello sciopero, esplicitando «la volontà di continuare a lucrare sia sulla motivata protesta dei lavoratori sia sui disagi e sulle gravi, possibili conseguenze nei confronti dell’utenza».

Con i varchi chiusi e i flussi indirizzati verso le porte automatiche, quindi, le autostrade saranno più trafficate del solito, con lunghe code al casello. Il risultato, come da previsione, è di traffico congestionato da bollino nero su tutte le autostrade italiane. Infatti, si riscontrano situazioni di code e traffico rallentato alla barriera di Milano est direzione Torino, Como e Como-Chiasso verso la Svizzera, sulla A10 Genova-Savona, al Traforo del Monte Bianco direzione Chamonix e Courmayeur, e sulla A1 Modena direzione Milano. Traffico rallentato sulla A 14, direzione Bologna-Padova e sulla A1 direzione Firenze-Milano.