Strane mail dal Comune, occhio all’allegato o al link

Arriva una mail dal Comune, ma è meglio non aprire allegati o cliccare sui link.

La segnalazione è arrivata da più lettori e anche da qualche realtà istituzionale: una mail con la richiesta di visionare un allegato (formato di txt). Spedite a vari indirizzi, sono state inviate in modo automatico.

È successo ad esempio al Comune di Gallarate e a quello di Cocquio Trevisago, in forme simili. A volte sono arrivate da più di un indirizzo.

Per quanto riguarda Cocquio, si tratterebbe di un virus – ora bonificato – nel sistema informatico che ha spedito una serie di mail con sequenza casuale in risposta a cittadini che avevano contattato in precedenza l’ente via posta elettronica. All’apertura del messaggio una breve frase chiedeva all’utente di cliccare sul link e inserire una password: il link che celava però un virus.

Il Comune di Gallarate ci ha confermato che qualche problema esiste. Nel dubbio, comunque, sempre meglio evitare di scaricare gli allegati o cliccare sui link.