Sul colle Sant’Elia a caccia di stelle cadenti

L’associazione culturale astronomica e scientifica M.42 di Bisuschio organizza un bella serata a tu per tu con le stelle cadenti.

Lunedì 12 agosto, alle 21, ci si troverà sul Colle Sant’Elia a Viggiù, per osservare le stelle cadenti d’agosto.

La serata inizierà con una breve conferenza degli astrofili di M42 per capire questo affascinante fenomeno celeste: cosa sono le stelle cadenti, come si formano e perché le prossime, quelle della notte di San Lorenzo, si chiamano “Perseidi”. Poi ci sarà la possibilità di sdraiarsi sul prato e cominciare a contare quante strisce luminose saremo in grado di vedere.

A disposizione ci sarà qualche strumento per poter osservare qualche altro corpo celeste come la Luna e Giove.

Dal momento che la serata è legata alle condizioni meteo, si consiglia di contattare la segretria dell’associazione per una conferma, chiamando il numero 348 1598599.

La partecipazione è gratuita.

La serata è organizzata con il patrocinio della Provincia di Varese, della Comunità montana Valli del Verbano e dei Comuni di Bisuschio e Curiglia con Monteviasco, dove l’associazione gestisce l’osservatorio astronomico.