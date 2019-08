Torna l’Alzheimer Fest

Torna il Viaggio con l’Alzheimer Fest 2019 a Gavirate: l’iniziativa si terrà nei giorni del 30 e 31 agosto, 1 settembre 2019.



Una festa diversa dalle altre, improntata alla solidarietà, all’incontro, ad abbracci e sorrisi. E sempre più una festa di “rete”, che vede la presenza di tante Associazioni, tanti volontari e di moltissime Case di Riposo della provincia, che collaborano con entusiasmo e tante idee per vedere i sorrisi dei loro e dei nostri anziani. Ed è questo è l’obiettivo di Progetto Rughe, nato dall’alleanza fra Varese Alzheimer Onlus, Croce Rossa Gavirate, Comune di Gavirate e Pro Gavirate, dopo Alzheimer Fest nazionale 2017 e dopo aver ottenuto l’importante riconoscimento di “Gavirate Città Amica delle Persone con Demenza”, organizza, anche quest’anno, l’evento di comunità “In viaggio con l’Alzheimer Fest 2019”.

Venerdi 30 agosto, nel cortile della biblioteca il prologo della Festa, con le Compagnie Malviste “Teatro fragile: immaginare con cura” spettacolo interattivo, che meraviglia!

Sabato 31 agosto Lungolago: Apriamo la Festa al Lago, con le Autorità e Michele Farina, con le Compagnie Malviste.

E poi la mostra fotografica lacustre di Mauro Zanetti, i Sorrisi con la Focris di Saronno, gli alberi del lungolago addobbati dalle RSA del territorio con la supervisione di Varese in Maglia che curerà l’Albero di Rughe, i laboratori di ReMida, orti, animaletti, laboratori, giochi, fotografie per tutti, poesie e musica; lo Spazio Roda con Michele Farina, Eleonora Belloni, Stefano Orlandi, Anna Maria Rizzato, la cultura per l’Alzheimer! E ancora, meditazione e danza come cura.

Durante e dopo la cena di Pro Loco musica per tutti con Johnny and Dave, The Goose Bumps, i Goldfish Recollection.

Sempre sabato al Chiostro il Cortile di una volta, ricreato per i nostri anziani, organizzato dalla Fondazione Menotti Bassani con le Case di Riposo del territorio, sensazioni e memorie…. e i laboratori di ReMida per grandi e piccini….

Da sabato al Chiostro le mostre di Rughe sul tema dei ricordi, che nostalgia!

– Alzheimer Chi? Un anno di creatività al Chiostro

Rivediamo il lavoro di un anno di Creattivamente, incontri bisettimanali di attività con i malati e le famiglie

– Quando a Gavirate c’era il tram Con Giovanni Migliore ricordiamo la Gavirate che non c’è più, sulle foto di Bruna Brunella Bossi

– Sotto il vestito una storia

L’intimo nei secoli a cura di Graziano Ballinari

– Memoria e memorie

A cura di Alessandra Battaggi, esponiamo le foto della mostra 2018 con gli abiti da sposa delle nonne e sfogliamo (e acquistiamo…) l’album fotografico “Declinazioni della memoria”, curato con Menta e Rosmarino, deliziosamente evocativo.

Alle 18 la presentazione ufficiale delle Mostre e un brindisi tutti insieme!

E arriva la domenica 1 settembre.

Lungolago:

Alle 9,30 le Olimpiadi della Terza Età, organizzate dalla RSA Bernacchi con le Case di Riposo del territorio

Dalle 10,00. Le terapiste di Varese Alzheimer: pet therapy, musicoterapia, psicomotricità Cinzia Siviero e Roberta Sambrotta incontrano i passanti Gadget, attività con ReMida, orti con Garden Therapy Foto qui e là con Angelo Fausto Lo Buglio

Giochi e animaletti

Lo Spazio Roda con le Mostre fotografiche, Luigi Bellaria Nordic Walking senza bastoncini,

Consuelo Farese e Alessandra Battaggi la mostra Memoria e memorie, Daniela Ciorciaro le attività di Progetto Rughe, Lettura e musica con Anna Lina Molteni autrice de “Romanza senza parole – Monologo con l’Alzheimer”

Alle 11,30 incursione di Focris sul lungolago! Arrivano i “Ganassa per un giorno”gli anziani sulle auto d’epoca, da Saronno, accolti dalla nostra Polizia Locale.

Risate e gara di Abbraccio di ferro! Con la Focris

I Bandaradan e Umberto cantano e ballano sul lungolago qui e là tutta la giornata

Dopo il pranzo con ProLoco

Gli ospiti della Menotti Bassani regalano cuoricini a tutti

Valentina Vannetti apre il laboratorio teatrale per tutti

Alle 15,45 Spazio Roda La Giuria di Lions Club Gavirate, Ugate, Varese in Maglia premia l’Albero addobbato più bello!

Alle 16 Stefano Orlandi con “Che storia…questi nonni”

Al termine anticipazioni su Progetto Rughe 2020

Domenica 1 settembre

Chiostro Voltorre

Dopo la S.Messa nella Chiesa di Voltorre, laboratori di ReMida, le Mostre di Progetto Rughe, le visite guidate al Chiostro, con i balli dei Bandaran e il trenino che viaggia su e giù da sabato a domenica, tra lago e Chiostro