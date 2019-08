Weekend di amichevoli. Due pareggi, vince il Legnano

(Foto castellanzese.com)

Dopo l’inizio della preparazione per le squadre di Serie D ed Eccellenza, nel weekend sono andate in scena diverse amichevoli per testare l’avanzamento dei lavori. In campo sabato la Castellanzese contro l’Under 21 del Lugano e il Legnano in casa del NibionnOggiono. Domenica invece si sono affrontate, una contro l’altra, Caronnese e Varesina.

CASTELLANZESE – LUGANO U21 3-3

Termina con un divertente 3-3 la prima della Castellanzese, opposta alla Under 21 del Lugano. Buona prestazione per i neroverdi contro i giovani ticinesi, che sono molto più avanti con la preparazione. A segno per la squadra di mister Fiorenzo Roncari il difesore Allodi, che ha aperto le marcature dopo pochi minuti, poi Chessa e il giovane Banfi.

Marcatori: 2′ Allodi (C), 25′ Daniel (L), 27′ e 55′ Tarasco (L), 38′ Chessa (C), 70′ Banfi (C) Castellanzese: Colnaghi, Giugno, Ghilardi, Mara, Mauri, Allodi, Chessa, Perego, Gibellini, Esposito, Pedergnana. A disposizione: Alio, Cristiano, Mazzola, Morganti, Rudi, Moroni, Albu, D’Onofrio, Banfi, Dell’Aera. All: Roncari

NIBIONNOGGIONO – LEGNANO 0-1

E’ di Campus il primo gol stagionale del Legnano. Basta quello ai lilla per superare 1-0 il NibionnOggiono, un’altra formazione neopromossa in Serie D. Come riporta LegnanoNews (leggi qui), Il primo tempo è stato di marca locale. Il NibionnOggiono, matricola della serie D dopo aver stravinto il campionato di Eccellenza con 13 punti di vantaggio sulla seconda, ha colpito prima un palo con Iori e poi sempre con il suo bomber ha sfiorato ancora il gol, cogliendo la traversa. Lilla in difficoltà e senza particolari occasioni da rete. Nella ripresa, squadre stravolte nelle loro formazioni e Legnano decisamente meglio, tanto che al 75′ ecco il gol di Campus, giovane del vivaio del Novara, favorito da una azione personale di Gasparri.

Marcatori: Campus al ’75 Legnano primo tempo: Ragone, D’Aversa, Foglio, Ricozzi, Ciappelano, Nava, Rinaldi, Trenchev, Fabozzi, Cocuzza, Gulin.

Legnano secondo tempo: Bizzi, Ortolani, Miculi, Ricco, Lonardi, Pennati, Tindo, Campus, Gobbi, Gasparri, Borghi.

VARESINA – CARONNESE 1-1

Termina in pareggio la prima uscita di Varesina e Caronnese, che si sono affrontate sul campo di Vedano Olona per la prima uscita stagionale. Gara equilibrata tra le due formazioni. Vantaggio Caronnese nel primo tempo con Sorrentino, pareggio nella ripresa della Varesina con un rigore trasformato da Cargiolli.