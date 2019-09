Al Carroponte con Radio Popolare: in scena i Tre Allegri Ragazzi Morti

Radio Popolare presenta la serata “All You Need is Live 2019”. L’appuntamento è per sabato 12 settembre al Carroponte di Milano, dove la storica radio ha invitato “alcune delle band che in questi anni abbiamo ospitato più spesso ai nostri microfoni, nei nostri studi, sul palco del nostro Auditorium”, scrivono gli organizzatori.

In scena, sul grande palco del Carroponte, si esibiranno: I Tre Allegri Ragazzi Morti, per l’ultima data del fortunatissimo “Sindacato Dei Sogni Tour”, i Bud Spencer Blues Explosion e i Cacao Mental. Saranno questi ultimi e i loro ritmi latinoamericani, tra tradizione e psichedelia, a dare il via alla serata.

A seguire, si esibiranno i Bud Spencer Blues Explosion per una delle due date organizzate per festeggiare i dieci anni di attività. Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio saranno sul palcoscenico con i brani dell’ultimo album “Vivi Muori Blues Ripeti” ma non solo. Sarà l’occasione per riascoltare i più grandi successi del duo.

A chiudere la serata invece, saranno I Tre Allegri Ragazzi Morti. Considerati uno dei pilastri della scena punk rock alternativa italiana, il loro ultimo disco si intitola “Sindacato dei sogni” e arriva a tre anni dal precedente “Inumani”, pubblicato da La Tempesta, l’etichetta indipendente fondata proprio dalla band. Davide Toffolo, Enrico Molteni e Luca Masseroni porteranno in scena nuovi e vecchi brani.

L’ingresso alla serata è di 15 euro e servirà a sostenere Radio Popolare, la serata avrà inizio alle 19 e 45. Biglietti in prevendita online su MailTicket. I diversamente abili entrano gratis e potranno usufruire di una pedana rialzata.

Biglietti per i bambini:

tra gli 0 e i 9 anni entrano gratis

tra i 10 e i 15 anni pagano 10 €

dai 16 anni biglietto intero

La biglietteria al Carroponte aprirà alle 18.00

Info e aggiornamenti su: www.radiopopolare.it.