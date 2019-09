Al Trofeo Valchiavenna le farfalle volano alto

Nella semifinale della quinta edizione del Trofeo Valchiavenna, la UYBA vince per 3-1 (25-18, 25-14, 20-25, 25-12) contro le bresciane della Banca Valsabbina e si giocherà la finalissima domenica alle 17.30 circa contro la Igor Gorgonzola Novara che ha battuto per 3-2 la Saugella nell’altra semifinale.

Un buon risultato per le biancorosse, guidate da coach Marco Musso, che hanno disputato una bella partita, inciampando solo nel terzo set, dove Mingardi e Perry hanno provato a lanciare la carica.

Ottima prova della capitana Alessia Gennari che segna 22 punti (top scorer, 50% offensivo, 2 ace, 2 muri). Prestazione di livello anche per le centrali Bonifacio e Berti (12 punti a testa, 6 muri per la prima, addirittura 80% in attacco per la seconda).

Bello anche lo spettacolo di pubblico sugli spalti, con gli Amici delle Farfalle che non hanno mancato l’appuntamento, colorando gli spalti e accompagnando le proprie beniamine con cori e tamburi.

IL TABELLINO

Unet E-Work Busto Arsizio – Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (25-18, 25-14, 20-25, 25-12)

Unet E-Work Busto Arsizio: Bonifacio G. ne, Herbots 10, Gennari 22, Cumino, Leonardi (L), Bonifacio S. 12, Wang, Villani 5, Bici 4, Orro 2, Campagnolo ne.

Banca Valsabbina Brescia: Jones Perry 8, Rivero 7, Norgini, Veltamn 10, Saccomani, Mingardi 14, Parlangeli (L), Bridi, Biganzoli, Mazzoleni 5, Caracuta, Segura 1, Fiocco ne. Note. Busto Arsizio: ace 3, errori 8, muri 13. Brescia: ace 9, errori 12, muri 8.