Alpeggi in festa in Valmalenco

Il 14 e 15 settembre la comunità della Valmalenco si ritrova nella caratteristica cornice di Chiareggio per celebrare il ritorno degli alpeggiatori dalle più alte quote e, con loro, le mandrie e i prodotti caseari di un’estate di lavoro fatto di riti immutati da secoli.

Per due giorni Chiesa in Valmalenco e Chiareggio si trasformano in una passerella di sapori con il mercatino delle prelibatezze dei piccoli produttori locali, ma anche per la sfilata delle mucche ornate con originali e colorate decorazioni, tra le quali sarà eletta la vincitrice. Accanto a questi riti tradizionali tante iniziative in programma: escursioni guidate, laboratori didattici per ragazzi e famiglie per vivere un’atmosfera unica lungo tutto il weekend.

Sabato 14 settembre 2019

Chiareggio La “Truna”. Mostra fotografica di Roberto Caccialanza “La grande ritirata dei ghiacciai in Valmalenco e nell’area del Bernina”, in collaborazione con CreVal. Dalle 9 alle 18 Formaggi malenchi in piazza SS. Giacomo e Filippo di Chiesa in Valmalenco, in collaborazione con Pro Loco di Chiesa in Valmalenco. Dalle 14 a Chiareggio escursione per bambini con i cavalli (attività a pagamento). Dalle 15 nel centro di Chiesa in Valmalenco sfilata della Banda di Civitella Roveto. Dalle 15 a Chiareggio fiabe in alpeggio, laboratorio creativo a tema accompagnato da un’avvincente storia per bambini disegnata in diretta (prenotazione info@sondrioevalmalenco.it ). Ore 17:30 Chiareggio “La Corte”, dimostrazione dell’arte della mungitura, latte appena munto, frittelle e dolci per grandi e piccini a cura degli amici di Chiareggio. Dalle 20 a Chiesa in Valmalenco e Chiareggio “Cena dell’Alpeggiatore”. Cena presso ristoranti e rifugi, formaggi d’alpe a menù convenzionato (prenotazione presso le strutture). Dalle 20:30 a Chiareggio al Ristorante Ai Portoni cena degustazione vini con menù a tema. Ore 21 piazza Nicolò Rusca di Chiareggio, Concerto della Banda di Civitella Roveto.

Domenica 15 settembre 2019

Ore 8 Rifugi di Chiareggio, ghiotta colazione dei rifugisti. Ore 9:30 Chiareggio, Chiesetta di S. Anna, Santa Messa. Dalle 10:30 a Chiareggio, mercatini del gusto, degustazioni e vendita prodotti tipici degli alpeggi. Dalle 10:30 a Chiareggio, escursione per bambini con i cavalli (attività a pagamento), laboratorio “Costruiamo la mucca Carolina” a cura dell’azienda agricola Alpacas la Foppa (attività a pagamento), laboratorio di costruzioni di aquiloni, laboratorio “Il formaggio lo faccio io!”: ogni bambino porterà a casa il formaggio al termine del laboratorio, a cura dell’azienda agricola Pizzo Scalino. Laboratorio “colora la tovaglietta della tua colazione” Scopri I giochi di una volta. Ore 11:30 Chiareggio, “L’arte del casaro”, dimostrazione lavorazione con degustazione cagliata. Ore 12 Chiareggio, sfilata delle mandrie degli alpeggi. Dalle 12:30 piazza Nicolò Rusca di Chiareggio, premiazione della vacca meglio decorata a festa, con la partecipazione della Banda dell’Unione dei Comuni della Valmalenco. Premiazione del miglior produttore di “scimut” dell’estate 2019 a cura dell’ONAF. Dalle 13 a Chiesa in Valmalenco e Chiareggio pranzo presso ristoranti e rifugi, formaggi d’alpe a menù convenzionato (prenotazione presso le strutture). Dalle 15 volano gli aquiloni nel cielo di Chiareggio.