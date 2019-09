Amazon sostiene il Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale San Matteo di Pavia

Nell’ambito dell’iniziativa Amazon Goes Gold a sostegno alla lotta ai tumori dell’infanzia, Amazon ha effettuato una donazione a favore dell’Associazione Amici del 4 Piano, presso il Reparto di Oncoematologia pediatrica del San Matteo di Pavia. Il gruppo di volontariato organizza laboratori e attività ludico-ricreative per i piccoli pazienti ricoverati presso il reparto.

Un gruppo di dipendenti dei depositi di smistamento Amazon di Origgio e Buccinasco si è recato presso l’ospedale per consegnare gli articoli oggetto della donazione che comprendeva giochi e altro materiale ludico-ricreativo.

L’Ospedale San Matteo di Pavia è uno dei principali ospedali pubblici in Italia per trapianto di midollo osseo in pazienti di età pediatrica. Alcuni dei dipendenti Amazon, infatti, hanno anche visitato il reparto TMO, l’area in cui sono ricoverati i giovani pazienti che sono stati da poco sottoposti a un trapianto o che sono in attesa di riceverlo.

«Ringraziamo Amazon per la donazione ricevuta. L’associazione svolge un ruolo di primaria importanza per i bambini ricoverati presso la nostra struttura e le loro famiglie, ed è ormai un punto di riferimento per il nostro reparto», ha commentato il dott. Zecca, Primario del reparto di Oncoematologia pediatrica.

«Per noi è importante far sì che l’ospedale sia un luogo quanto più possibile ‘a misura’ di bambino», ha aggiunto Alessandro Baldi, referente dell’Associazione Amici del 4 Piano.

«E’ stata per me un’esperienza emozionante e toccante che non dimenticherò», ha commentato Carlotta Mino, dipendente Amazon.

Ogni anno sono oltre 300.000 i bambini a cui viene diagnosticato un tumore. Tra le malattie non trasmissibili, il cancro rappresenta la principale causa di decesso in età infantile nel mondo. Per questo motivo, a settembre, mese dedicato ai tumori dell’infanzia a livello globale, Amazon ha lanciato #AmazonGoesGold, non solo per sensibilizzare gli individui in merito a questo tema, ma anche per richiamare l’attenzione sul preziosissimo lavoro svolto da tante associazioni e organizzazioni, per migliorare il tasso di sopravvivenza e trovare cure efficaci per sconfiggere i tumori infantili.

Come gesto di solidarietà, migliaia di dipendenti Amazon si sono recati nei giorni scorsi al lavoro in pigiama, in Italia e in tutta Europa, Nord America, Australia e Giappone. Il pigiama, infatti, è la ‘divisa’ che ogni bambino indossa nella sua battaglia quotidiana contro il tumore.

Nelle prossime settimane ciascuna delle sedi del network logistico di Amazon in Italia contribuirà a sostenere strutture sanitarie e associazioni, situate e operanti nello stesso territorio, che si occupano di fornire cure e supporto ai bambini affetti da tumore.