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Saronno/Tradate

Incidente nella notte a Origgio con cinque feriti, tre persone in ospedale in codice giallo

L’allarme è scattato all’1.31. Sul posto ambulanza, automediche, Vigili del fuoco e Carabinieri. Cinque i feriti accompagnati in ospedale, nessuno in codice rosso

ambulanza notte

Incidente stradale nella notte a Origgio, dove cinque persone sono rimaste coinvolte in un sinistro avvenuto poco dopo l’1.30 sulla Sp233 Varesina. 

Nell’incidente sono rimaste coinvolte cinque persone: due donne di 20 e 30 anni e tre uomini di 26, 26 e 35 anni. Ancora da chiarire la modalità dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Saronno e i Vigili del fuoco di Varese, oltre ai mezzi di soccorso sanitario.

Tre delle persone coinvolte sono state valutate in codice giallo, quindi con ferite di media gravità, mentre per due è stato assegnato il codice verde. I feriti sono stati accompagnati in diversi ospedali: tre al Sant’Anna di Como, uno all’ospedale di Legnano e uno al Circolo di Varese.

Le operazioni di soccorso si sono protratte fino a dopo le 3.30.

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Pubblicato il 13 Settembre 2026
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