Ancora caos al ritiro bagagli di Malpensa

È stata un’altra giornata difficile quella vissuta ieri (sabato) dai passeggeri atterrati a Malpensa a causa dei ritardi monstre nella consegna dei bagagli. La segnalazione arriva da Alessio, un passeggero italiano che ha scritto alla nostra redazione denunciando l’incredibile situazione che ha vissuto, in mezzo a molti turisti stranieri che non hanno apprezzato il disguido:

È inammissibile che un aeroporto importante come il nostro debba subire quello che ho vissuto personalmente. Ma sopratutto centinaia di stranieri inorriditi, che commentavano nei modi più spregevoli l’organizzazione e, credetemi, sono veramente amareggiato da italiano a sentire certe cose. Sea aveva tutto il tempo per organizzare anche questo aspetto della chiusura di Linate. Fermo restando che non è uno dei nostri problemi primari l’aeroporto rimane sempre la cartina di tornasole di un Paese, per uno straniero che approda per la prima volta da noi.