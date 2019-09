Bambino di 4 anni investito in piazza Primo Maggio

Molto spavento nella serata di oggi a Besozzo per l’investimento di un bambino di 4 anni.

L’incidente è avvenuto in piazza Primo Maggio attorno alle 19.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza con il supporto dell’elisoccorso decollato dalla base di Como.

Il piccolo è stato soccorso sul posto e poi trasportato in elicottero all’Ospedale di Circolo di Varese, in codice giallo. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Varese.