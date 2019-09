Busto Garolfo, giovani calciatori in campo per la Coppa d’Oro Bcc

È in programma sabato 21 settembre al campo sportivo “Roberto Battaglia” la seconda edizione del Trofeo Futuri Campioni – Coppa d’Oro Banca di Credito Cooperativo.

Il quadrangolare di calcio organizzato dall’Asd Accademia Bustese e dalla Pro loco di Busto Garolfo con la collaborazione del Circolo cooperativo San Giuseppe, il patrocinio del Comune e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate vedrà in campo i ragazzi della categoria Esordienti 2007 di quattro prestigiose società: oltre ai padroni di casa dell’ASD Accademia Bustese, il Milan, la Pro Vercelli e la formazione bresciana del FeralpiSalò.

«La buona riuscita della prima edizione ci ha spinti a proseguire con questa manifestazione che vuole innanzitutto promuovere lo sport senza però tralasciare una sana e attiva competizione», spiegano gli organizzatori.

«All’invito hanno risposto squadre di rilievo: non solamente il Milan, club di assoluto prestigio, ma anche la Pro Vercelli storica società calcistica che è stata anche per sette volte campione d’Italia e la FeralpiSalò, società di riferimento per i paesi di Lonato del Garda e Salò. L’intento è anche quello di valorizzare l’impegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate nel sostegno allo sport giovanile. «Riteniamo che lo sport sia un’importante occasione di crescita, oltre che di socialità», osserva il presidente della Bcc Roberto Scazzosi.

«Educare i più giovani al rispetto delle regole e dell’avversario, alla costanza dell’allenamento e al sapersi divertire sono tutti aspetti importanti per porre oggi le basi di un futuro migliore. La Bcc crede nello sport come strumento educativo e di benessere per fare crescere il territorio dove opera e l’impegno nel calcio, ma anche nella pallacanestro, tennis e corsa lo dimostra concretamente».

Il quadrangolare si disputerà con la formula classica con partite su due tempi da 20 minuti ciascuno, 9 contro 9. Il “fischio d’inizio” del torneo è alle 14; al termine dell’ultima sfida, in programma alle 18, sono previste le premiazioni. L’ingresso è libero.