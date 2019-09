Campionati Targa: gli arcieri varesotti sei volte sul podio

Nonostante la “star” Michele Frangilli limitato dalla recente operazione alla spalla (il gallaratese ha gareggiato per riprendere il ritmo dopo l’intervento), il mondo del tiro con l’arco varesotto si è ben comportato ai Campionati Italiani Targa che si sono disputati nello scorso fine settimana a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, caratterizzati da un clima inclemente e addirittura dalla sospensione delle finali di domenica.

Galleria fotografica Campionato italiani Targa 2019 di tiro con l'arco 4 di 11

Frangilli, dicevamo, non ha voluto saltare l’appuntamento nonostante i problemi fisici e ha già messo nel mirino i prossimi Campionati Indoor. A livello individuale è stata sempre la CAM – Compagnia Arcieri Monica – a mandare a podio una propria atleta: si tratta di Eleonora Grilli, medaglia d’argento tra le Juniores nella categoria compound. Un secondo posto bissato nel “mixed team” insieme a Fabio Randazzo, nonostante i problemi tecnici all’arco di quest’ultimo.

Per quanto riguarda i concorsi a squadre, grande vittoria di classe Master per la formazione femminile della Tre Torri Cardano grazie alle prove di Laura Lavazza, Elena Crespi e Nadia Bonalli. Il club cardanese ha festeggiato anche l’argento della squadra allieve di arco olimpico (Savio, Polinelli e Pastore) e il bronzo del team senior di arco compound (Papa, Vailati, Facchini e Puricelli). In assenza della squadra juniores femminile campione d’Italia indoor (non qualificata per… motivi di studio delle atlete), la CAM Gallarate ha mandato a podio i pari età maschili (Gioele Falciani, Riccardo Maggion e Alberto Vaglietti), a loro volta capaci di vincere l’argento.

Al di là dei podi, la spedizione varesotta ha ottenuto anche una serie di piazzamenti di rilievo: quarta la senior maschile della Tre Torri, stesso risultato di Laura Lavazza nell’individuale master in cui nona è stata Elena Crespi. Sesta piazza per Elisa Coarezza (CAM) tra le juniores, mentre la squadra senior gallaratese (Frangilli, Rossi e Diani) è stata settima di classe e ottava assoluta. Nono posto infine per gli Arcieri Varese con la squadra senior di Cazzaniga, Ligorio e Rolandi.