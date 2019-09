Carabinieri, controlli intensificati in città

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Varese hanno intensificato i controlli sulle principali zone della città con un servizio straordinario di controllo coordinato del territorio al fine di esercitare una concreta azione di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e garantire una maggiore sicurezza reale e percepita dai cittadini, con particolare attenzione alle zone sensibili del capoluogo.

Sono stati infatti effettuati numerosi controlli nel centro e nelle zone centrali e periferiche della città, con l’obiettivo di porre sotto la lente di ingrandimento le arterie stradali di maggior traffico veicolare ed i luoghi di maggiore afflusso di persone (Centri commerciali, parcheggi, piazze principali, ecc…), quali piazza Monte Grappa, piazza Repubblica, i piazzali Trieste e Trento e vie limitrofe, dove i Militari dell’Arma hanno proceduto a numerosi controlli di polizia, mediante l’identificazione di 94 persone, di cui oltre 40 cittadini extracomunitari, tutti regolari sul territorio nazionale, circa 50 veicoli in circolazione e 2 esercizi pubblici.

Inoltre, sono stati segnalati alla locale Prefettura di Varese ben 6 ventenni di Varese in quanto, sottoposti a perquisizione personale, sono stati sorpresi in possesso di cocaina, hashish e marijuana, detenuta per uso personale.

Numerosi sono stati i posti di controllo effettuati dai Carabinieri nelle principali arterie stradali, anche con particolare riferimento alle zone periferiche, finalizzati a garantire una massiccia presenza sulle strade ed un maggiore controllo della circolazione e sicurezza stradale, nel corso dei quali sono state fatte 9 contravvenzioni al Codice della Strada per varie infrazioni commesse da automobilisti.

Soddisfazione è stata espressa da alcuni commercianti del centro della città di Varese, che hanno manifestato il loro apprezzamento per la costante presenza e prossimità dei Carabinieri di Quartiere, presenti nel servizio con l’impiego di una Stazione Mobile.

I controlli straordinari del territorio continueranno in tutto l’arco del fine settimana con una costante presenza dell’Arma sul territorio.