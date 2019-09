Cerardi (Pci): “Mobilitazione e vigilanza contro i nuovi fascisti”

Solidarietà ad Anpi ed Arcigay è stata espressa oggi dalla Federazione del Partito comunista italiano della provincia di Varese, che condanna quanto è accaduto alla Festa provinciale della Resistenza dell’Anpi di Varese.

“Ancora una volta Do.Ra., organizzazione che si richiama al nazifascismo, è stata protagonista di provocazioni che hanno visto l’esposizione di striscioni inneggianti al fascismo con il danneggiamento di bandiere dell’Arci Gay e il furto di quelle Anpi – scrive il segretario provinciale Cosimo Cerardi (nella foto a destra) – Il Partito Comunista italiano di Varese a fronte di quanto è successo lancia un appello a tutte le forze politiche, sociali e antifasciste, ad una mobilitazione e alla vigilanza contro le continue provocazioni fasciste che da tempo stanno imperversando in modo particolare nel capoluogo di provincia ma non solo, come dimostrano i recenti fatti avvenuti ad Azzate”.

“Urge come non mai, a fronte di tali atti di gratuita violenza, costituire momenti di unità e coordinamento tra tutte le forze politiche, sociali e culturali in tutta la provincia di Varese, per contrastare con efficacia ciò che rischia di diventare una minaccia per l’operare democratico di qualsiasi organismo che autenticamente si dichiari antifascista. Ai fascisti nostrani – conclude Cerardi – rispondiamo ancora una volta con la sfida contenuta nella nostra parola d’ordine, interpretata dalla comunista spagnola Dolores Ibarruri: “No pasaran!”.