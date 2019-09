In città fioriscono i marciapiedi

Prima il disegno abbozzato a terra e poi come d’incanto il colore dà forma al pensiero. Da oggi i marciapiedi di Varese fioriscono grazie al progetto realizzato da Yougardener,com con la direzione artistica dell’Associazione WgArt.it in occasione della nuova edizione di Yougardener Flower Show che si svolgerà il 12 e 13 ottobre 2019 a Villa Craven di Seyssel d’Aix, con il patrocinio del Comune di Varese.

Per una settimana, dal 30 settembre al 6 ottobre 2019, quindici zone lungo il percorso pedonale da Piazza Monte Grappa, nel cuore della città, fino a Villa Craven (in via Sanvito 27 sede di Yougardener Flower Show) saranno la cornice ideale per gli artisti che lavoreranno alla realizzazione di opere di arte urbana ispirate ai capolavori della natura fatti di petali, foglie e colori.

Ciascuno, con la propria cifra stilistica, lascerà un segno fiorito che accompagnerà il visitatore in un ideale percorso immaginario all’interno della “Città giardino”.

Gli artisti: Seacreative, Refreshink, Sten graffiti, Enrico Colombo, Andrea Consoli, Giacomo de Giorgi, Annie Francisca, Ettore Fumagalli, Lorenzo Massa, Guido Pupulin, Davide Saibene, Andrea Ceresa.

«Coinvolgimento, condivisione e creatività sono alla base di questa collaborazione con Yougardener. Wg Art è chiamata a mettere in campo gli artisti che fanno capo alla sua fitta rete costruita e consolidata in anni di attività sul territorio – Come spiega Ileana Moretti presidente dell’Associazione WgArt.it -Vogliamo condividere, con espressioni creative a noi consone, la cura per la natura e il territorio e saranno i marciapiedi che prenderanno vita e parleranno un linguaggio green, sia come contenuto che come materia».

Non c’è cosa più bella che vedere un creativo al lavoro e tutta la città, per una settimana, potrà ammirare all’opera gli artisti, che utilizzeranno vernice a norma di legge, biodegradabile e non tossica. La durata dell’installazione sarà di circa 30 giorni, al termine dei quali sarà eliminato qualunque residuo.

L’attenzione alla natura può, e deve, passare anche attraverso l’arte e questo nuovo progetto conferma la volontà di Pietro Bruni, fondatore di Yougardener.it, di avvicinare le persone, bambini e ragazzi in particolare, alla cultura ambientale e alla botanica per mezzo di un’esperienza unica e suggestiva.

YOUGARDENER FLOWER SHOW

Dopo il successo della prima edizione (Maggio 2019) Yougadener.com, il più grande marketplace al mondo specializzato nella vendita di piante, con oltre 10mila varietà disponibili e punto di riferimento per tutti gli appassionati di verde e giardini, promuove un nuovo appuntamento per scoprire le numerose specie di piante a fioritura autunnale e invernale. Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 dalle 10 alle 19 il pubblico potrà comprare o solo ammirare le piante e i fiori direttamente dai vivaisti produttori provenienti da tutta Italia all’interno del suggestivo parco della Villa storica nel cuore di Varese. Confermati gli eventi collaterali che hanno conquistato il favore del pubblico con workshop, laboratori e attrazioni per adulti e bambini e una particolare attenzione verso la preparazione al periodo natalizio.

INFORMAZIONI UTILI

Yougardener Flower Show

Villa Craven di Seyssel d’Aix, via Silvestro Sanvito 27 Varese (VA)

12 e 13 ottobre 2019

Orario: 10 – 19

Ingresso a pagamento: € 8 intero, gratis fino a 12 anni.

Laboratori didattici per adulti e bambini (gratuito, fino ad esaurimento posti, consigliata la prenotazione)

Per prenotazioni ai laboratori scrivere a info@yougardener.com

Contatti www.yougardener.com

info@yougardener.com