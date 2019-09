Il District Festival chiude l’estate con i Finley

L’estate sta finendo ma quelli del Salice di Legnano non vogliono farsene una ragione e invitano tutti all’edizione 2019 del District Festival, appuntamento che ormai come di consueto chiude la bella stagione con due serate di concerti gratuiti.

Appuntamento per le serate di venerdì 20 e sabato 21 al centro sociale Sandro Pertini di via dei Salici, nel quartiere di Mazzafame, con musica, buon cibo e un mercatino pronto ad accogliervi.

Venerdì sera saliranno sul palco Waltz and the Cosmic Gees per una serata dedicata ai 60 anni di Woodstock con rivisitazioni dei brani che hanno fatto la storia di quel concerto e della musica stessa, a seguire dj set anni ’60.

Sabato toccherà alla band simbolo di Legnano che per la prima volta suonerà al centro Sandro Pertini: i Finley. Pedro, Ka, Dani e Ivan sono reduci da due anni di tour con oltre 80 concerti. La band ripercorrerà i grandi successi del passato e quelli più recenti fino al loro ultimo singolo “San Diego”, realizzato in occasione della pubblicazione del loro album dal vivo. La band salirà sul palco dopo l’esibizione dei Crom Invasion e sarà seguita da un dj set che andrà avanti fino a notte fonda.

Entrambe le sere l’ingresso sarà gratuito.