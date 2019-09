Esordio internazionale da favola per la varesina Ginevra Negrello

Con la splendida voce vintage, morbida ma decisa, di Peggy Lee in sottofondo, ha ottenuto un punteggio clamoroso per una ragazza italiana della sua età in una gara internazionale di pattinaggio artistico su ghiaccio. Ginevra Negrello, studentessa di Lozza, 14 anni (ne compirà 15 a dicembre), si è messa in luce a livello internazionale sulla pista di Chelyabinsk – tra la steppa e gli Urali – con un decimo posto nel circuito mondiale dello Junior Grand Prix.

Tesserata per la Varese Ghiaccio e iscritta al liceo sportivo “Pantani” di Busto, Negrello ha concluso la propria prova con 143,99 punti complessivi e si è guadagnata l’applauso del competente – ed esigente – pubblico russo che non si è limitato a sostenere le tre atlete di casa che hanno monopolizzato il podio (Kamila Valieva, Kseniia Sinitsyna e Viktoria Vasilieva) ma che ha anche apprezzato l’esibizione della sorprendente pattinatrice italiana.

“Ginni”, ormai una veterana del PalAlbani dove si allena da parecchi anni, ha addirittura sfiorato l’ottava posizione, distante meno di due punti, soprattutto in virtù di un’ottima prova nel programma corto nel quale la varesina è stata settima assoluta con 54,24 punti. Il fine settimana russo è stato notevole nel suo complesso, perché Negrello (accompagnata dai tecnici Mirko Antolini e Alessandra Buzzi) non ha solo fatto segnare il proprio primato assoluto, ma ha anche ottenuto il record personale in entrambe le parti di cui si compone una gara di pattinaggio artistico. Un viatico importante soprattutto per il futuro, visto che Ginevra è già nel giro azzurro (a luglio ha partecipato a uno stage di specializzazione della Nazionale a Fondo, in Trentino) e che rappresenta una delle grandi speranze italiane di questa disciplina.