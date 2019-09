Festa di piazza per la Pallacanestro Varese

L’avvio del campionato di basket è sempre più vicino (giovedì 26 settembre) e in vista di quella data si intensificano gli appuntamenti sul campo e fuori dal parquet per la Pallacanestro Varese. Dopo l’amichevole vinta mercoledì sera a Pavia (QUI l’articolo), la squadra biancorossa è stata al centro di una festa organizzata giovedì 12 in piazza Montegrappa dall’associazione “Il basket siamo noi” in collaborazione con “Fare Cose”.

Sul palco è sfilata per prima la formazione under 18 affidata quest’anno al rientrante coach Stefano Bizzozi, accompagnato dal “ministro delle giovanili” Gianfranco Ponti (e dal suo staff) che ha appena piazzato un colpo importante a livello di reclutamento convincendo il talentino serbo Vuk Bogunovic a vestire la maglia di Varese.

La prima squadra con a capo Attilio Caja è invece giunta nel cuore della città intorno alle 20, dopo l’allenamento quotidiano a Masnago: i giocatori sono saliti uno per uno sul palco, chiamati a gran voce dallo speaker del palazzetto Federico Pisanti con la medesima presentazione che avviene nel pre-partita. Nel clima di festa si è fatto coinvolgere anche il coach della Openjobmetis che, invitato a “saltare” con i tifosi, ha risposto all’appello, saltellando tra i suoi giocatori. Presenti anche gli infortunati, Mayo e Clark, che proseguono il proprio percorso di recupero.

Buona la presenza di pubblico: non una folla oceanica (e forse ci si aspettava di più da parte della gente “comune” in un mercoledì sera che invece si è rivelato sonnecchioso) ma comunque un bel segnale di vicinanza alla squadra, in particolare da parte dei tanti animatori del trust. A dare la spinta alla Openjobmetis anche il sindaco Davide Galimberti e l’assessore allo sport Dino De Simone, “reduci” dalla partitella pomeridiana imbastita per l’inaugurazione della rinnovata scuola Pellico. Venerdì la squadra tornerà a lavorare ma sul taccuino sono segnate le presentazioni ufficiali del pivot Gandini e del play guardia Jakovics.