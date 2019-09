Flashmob europeo in piazza Montegrappa contro i cambiamenti climatici

Giovedì 26 settembre alle ore 17 in più di 20 città in tutta Europa si svolgeranno dei flashmob per ricordare l’importanza dell’Unione europea per la lotta ai cambiamenti climatici e l’appuntamento è previsto anche in piazza Montegrappa a Varese.

Il Movimento Federalista Europeo e la Gioventù Federalista Europea di Varese aderiscono alla settimana di mobilitazione per la lotta ai cambiamenti climatici portando a Varese la manifestazione paneuropea “One Hour For Europe” promossa da giovani volontari da tutta Europa.

L’iniziativa ha ottenuto l’alto patrocino dal Parlamento europeo e aderisce alla Global Week for Future, organizzata da Fridays for Future per sensibilizzare sulle tematiche ambientali. All’iniziativa – e allo sciopero del 27 settembre – ha aderito la GFE anche a livello nazionale, che già aveva preso posizione in merito la scorsa estate.

Milioni di persone si sono mobilitate negli ultimi giorni per chiedere azioni concrete di contrasto al cambiamento climatico. E anche nelle piazze italiane, il 27 settembre, sono previste moltissime manifestazioni. Nel contesto della settimana dello sciopero globale per il clima in una ventina di città in contemporanea dedicheremo un’ora all’Europe e all’ambiente per manifestare l’importanza dell’Unione per il nostro futuro (sostenibile).