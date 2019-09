Incidente tra due auto sulla provinciale del Lago, due feriti

Incidente stradale con feriti sulla Sp1, la strada del Lago di Varese, nella mattina di lunedì 2 settembre.

È accaduto alle 8.30, nel tratto in territorio di Varese, tra la Schiranna e Capolago.

Il 118, intervenuto sul posto, ha soccorso un uomo di 45 anni e un ragazzo di 19 anni. Sono stati portati all’ospedale di Circolo di Varese, uno in codice verde e uno in codice giallo, dunque ferito ma non in pericolo di vita.

Lunghe code sulla strada, visto che si era in ora di punta del mattino.