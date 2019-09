La Pro Patria va a Siena, aperte le prevendite

Seconda trasferta “bianconera” consecutiva per la Pro Patria di mister Ivan Javorcic: dopo il match di Alessandria contro la Juventus U23 (2-2 il risultato finale), i Tigrotti sono attesi per domenica 22 settembre allo stadio “Artemio Franchi” di Siena nel match valido per la quinta giornata del Girone A di Serie C.

Nella città del Palio i biancoblu proveranno a cogliere la prima vittoria stagionale e a rinfrescare una classifica che fino a qui parla di tre pareggi in fila dopo la sconfitta all’esordio anche se il “Franchi” è certamente un campo difficile da espugnare. Per la partita – calcio d’inizio alle ore 15 – contro la Robur sono state aperte le prevendite: i supporters bustocchi potranno rivolgersi ai punti vendita autorizzati del circuito “Ciaotickets” e in particolare allo “Smiles-Point Bar” di via Magenta 45 e all’agenzia “Viaggi da Urlo” di via Isonzo 22/F, entrambi a Busto Arsizio. Possibile anche l’acquisto online sul sito di CiaoTickets.

La vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti cesserà alle ore 19 di sabato 21 settembre: inutile quindi mettersi in macchina all’ultimo minuto per raggiungere la città toscana. Il prezzo per l’ingresso allo spicchio di spalti riservato ai supporters tigrotti è fissato in 12 euro, inclusi i diritti di prevendita.

SQUADRA AL LAVORO

La Pro Patria intanto ha ripreso a lavorare oggi (martedì 17) allo stadio con il primo allenamento settimanale. Lo “Speroni” resterà sede fissa per l’avvicinamento al match di Siena con la rifinitura prevista per sabato mattina, dopo di che la squadra partirà in direzione Toscana. Per il match contro i bianconeri non sarà disponibile il portiere Mangano (ne avrà ancora per una ventina di giorni) mentre Palesi va verso il recupero. Mercoledì intanto una nutrita delegazione tigrotta – 13 giocatori – saranno ospiti dello sponsor Myes per una gara a quiz in lingua con gli studenti della scuola di inglese.