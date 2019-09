Pro Patria verso il “trittico toscano”

Sarà un calendario fitto per la Pro Patria. Dopo il pareggio – terzo di fila – contro la Juve U23, i tigrotti avranno di fronte tre partite in una settimana, tutte contro squadre toscane.

I biancoblu, ancora senza vittorie in campionato dopo quattro giornate, devono cercare la prima gioia stagionale, provando a mettersi in tasca più punti possibile.

Si partirà domenica 22 settembre (ore 15.00) con la delicata trasferta di Siena per affrontare la Robur. Bianconeri che invece non hanno ancora conosciuto il segno “X”: per loro due vittorie e due pareggi.

A metà settimana prossima, mercoledì 25 settembre (ore 18.30) i ragazzi di mister Ivan Javorcic torneranno allo “Speroni” per affrontare la neo promossa Pianese. Matricola terribile, capace già di mettersi in tasca 7 punti, frutto anche delle vittorie contro Arezzo e Giana Erminio.

Per l’impegno a Busto Arsizio, la società ha già comunicato l’apertura della prevendita:

Aurora Pro Patria 1919 comunica modalità di acquisto biglietti e apertura dei botteghini per assistere alla partita Aurora Pro Patria 1919 – US Pianese, valevole per la Sesta Giornata del Campionato di Serie C 2019-2020. La prevendita aprirà ufficialmente domani, giovedì 19 settembre, alle ore 10.00, online sul sito www.vivaticket.it e presso i punti vendita VIVATICKET: Il Tabaccaio del Buon Gesù di Corso Sempione 16, Olgiate Olona.

Bar Savoia di Via XXII Marzo 2, Busto Arsizio.

Be Happy Travel di Via Vittorio Veneto 1 bis, Castellanza.

Okeg Viaggi di Via Torino 59, Gallarate. Sarà possibile acquistare i biglietti presso i botteghini dello Stadio “C. Speroni” di Busto Arsizio venerdì 20 settembre dalle 16.30 alle 18.30, sabato 21 settembre dalle 10.00 alle 12.00, martedì 24 settembre dalle 16.30 alle 18.30 e il giorno della gara, mercoledì 25 settembre, a partire dalle 16.00. GLI STESSI ORARI (MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE ESCLUSO) SARANNO VALIDI PER SOTTOSCRIVERE GLI ABBONAMENTI. VI ASPETTIAMO PER LA VOLATA FINALE!!! PREZZI BIGLIETTI PRO PATRIA – PIANESE

TRIBUNA TOP: 40 euro

TRIBUNA CENTRALE: 30 euro RIDOTTO: 25 euro

TRIBUNA LATERALE: 20 euro RIDOTTO: 15 euro

DISTINTI (POPOLARI COPERTI): 15 euro RIDOTTO: 12 euro

POPOLARI LOCALI (POPOLARI SCOPERTI): 10 euro RIDOTTO: 8 euro I tagliandi per il SETTORE OSPITI potranno essere acquistati FINO ALLE ORE 19:00 DI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE (non il giorno della Gara). La tifoseria ospite potrà acquistare i tagliandi, al costo di euro 10 + i diritti di prevendita, presso i seguenti punti vendita VIVATICKET: Alberto Ristorante Il Marzocco di Piazza Savonarola 18, Montepulciano.

Tabaccheria Stolzi di Via Roma 58, Grosseto

Domenica prossima – 29 settembre ore 17.30 – altra trasferta toscana, questa volta direzione Arezzo.

Tre gare quindi – da domenica a domenica – con accento toscano per la Pro, in cerca punti per dare una prospettiva differente alla propria classifica.