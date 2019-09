Lavori in A8: chiusure notturne a Castronno, Gazzada e Buguggiate

Sull’autostrada A8 Milano-Varese e sulla D08 Gallarate-Gattico, per permettere lo svolgimento di lavori di pavimentazione che sono previsti in orario notturno saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura.

Eccoli indicati così come sono stati comunicati dalla società Autostrade.

Sulla A8 Milano-Varese:

Per una notte, dalle 21:00 di lunedì 30 settembre alle 5:00 di martedì 1 ottobre, saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli di Buguggiate e Gazzada, in uscita e in entrata, da e verso tutte le direzioni/provenienze:

-in direzione e con provenienza dalla A8 Milano-Varese (da e verso Milano e da e verso Varese);

-in direzione e con provenienza dalla A60 Tangenziale di Varese;

-in direzione e con provenienza dallo svincolo di Buguggiate (per la chiusura di Gazzada);

-in direzione e con provenienza dallo svincolo di Gazzada (per la chiusura di Buguggiate).

Nelle tre notti consecutive di martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, Milano e Varese, con orario 21:00-5:00.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-per una notte, dalle 21:00 di venerdì 4 alle 5:00 di sabato 5 ottobre, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e A8 Milano-Varese.