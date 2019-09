Lite in famiglia, lui chiama la polizia ma viene arrestato

Nella mattina di ieri i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Gallarate, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato un’auto guidata da un uomo, italiano pregiudicato di 36 anni residente a Gallarate, già denunciato nel recente passato per il reato di guida senza patente.

Immediatamente i militari hanno fermato la macchina e hanno accertato che il provvedimento di revoca della patente, adottato dalla Prefettura di Varese nel mese di febbraio 2016, era ancora in vigore.

Per lui è scattata quindi una nuova denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

Poco dopo, attivati dalla centrale operativa della Compagnia di Gallarate, i militari di pattuglia sono intervenuti per una presunta lite in famiglia in un’abitazione di Somma Lombardo.

Giunti sul posto, hanno identificato i presenti, compreso l’uomo che aveva chiesto aiuto al 112 – italiano di 57 anni – e si sono accorti che su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pavia nel maggio 2019, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’uomo è stato quindi prontamente tratto in arresto e tradotto presso il carcere di Busto Arsizio.