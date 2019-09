A Lonate Pozzolo nasce l’assessorato alla gentilezza

Il 22 settembre 2019 è la Giornata nazionale dei giochi della gentilezza. Si tratta della quarta edizione della giornata che intende promuovere la pratica della gentilezza nella quotidianità tramite il gioco ed è proprio avvicinandosi a quella data che il sindaco di Linate Pozzolo Nadia Rosa ha annunciato la nascita dell’assessorato alla gentilezza.

«Educare alla gentilezza è un investimento etico, a breve e lungo termine -dice Rosa-. I comportamenti positivi, quali avere buone maniere nella quotidianità, tenere puliti gli spazi in cui si vive, prendersi cura degli altri e specialmente dei più fragili, sono fondamentali per sviluppare e promuovere un ambiente di vita sereno e orientato alla positività. È per questo motivo che si è aderito anche all’invito di istituire l’Assessorato alla gentilezza, ritenendolo coerente e in sintonia con il proprio programma politico, attribuendo in questo modo la delega di occuparsi della buona educazione, del rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica e di sensibilizzare i cittadini ai comportamenti positivi. Con decreto n. 56 del 18/09/2019 pertanto ho conferito tale delega alla signora Melissa Derisi, integrando la sua delega a “Servizi Sociali, Politiche della Solidarietà, dell’Immigrazione, Politiche Sociali e della Salute, Politiche per la Casa, Politiche per la Famiglia, Politiche per gli Anziani, Politiche per le Pari Opportunità”».

La ricorrenza è promossa dall’associazione Cor et Amor, in collaborazione con il Movimento Mezzopieno, la rete italiana per la diffusione della positività. Ogni anno si sottolinea un aspetto particolare della gentilezza e per il 2019 il tema affrontato è la buona educazione. Quest’anno la giornata ha anche il Patrocinio di Legambiente, con cui c’è collaborazione anche in occasione di Puliamo il mondo che si svolge nella stessa giornata (a cui Lonate Pozzolo aderisce anche quest’anno).