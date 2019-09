“Match it now”, i volontari Admo in piazza anche a Varese

La sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche arriva anche a Varese.

“Match it Now” è il nome della manifestazione che dal 21 al 29 settembre si celebra in 180 piazze italiane, evento promosso dal Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), dalla Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES, in collaborazione con l’associazione Adisco.

A Varese l’appuntamento è per sabato 21 settembre in piazza Carducci dalle 10 alle 18. I volontari di Admo forniranno tutte le informazioni sul tema e si potrà accedere immediatamente al primo screening necessario per l’iscrizione nel Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR): gli orari per la “tipizzazione” sono 10:30, 12:30, 14 e 17. Appuntamento anche a Legnano in piazza San Magno sabato 28 settembre dalle 10.30 alle 20.

Lo scorso anno, nel corso dell’iniziativa, giunta alla terza edizione, vennero reclutati 3.872 nuovi donatori tra i 18 e i 35 anni grazie ai punti informativi attivati sul territorio nazionale e alla presenza di personale sanitario afferente al Sistema Sanitario Nazionale. A Varese è la prima volta per questo evento di sensibilizzazione che ha ottenuto il patrocinio di Comune e Provincia. Saranno presenti anche i clown di corsia “VIP Varese” e sarà attiva la campagna “Chicco sor-riso”, 1 kg di riso per la raccolta di fondi in favore di Admo.

Il gruppo dei volontari Admo di Varese si è da poco rinovato, ma è molto attivo e ha partecipato a varie iniziative benefiche e di sensibilizzazione nelle ultime settimane: «Abbiamo partecipato alla Mezzanotte Bianca a Venegono Superiore e alla Fiera del Castello a Somma Lombardo in appoggio ad Avis Somma Lombardo: in entrambe le manifestazioni abbiamo sensibilizzato sulla donazione di midollo con buon riscontro da parte dei giovani. Il 19 settembre saremo all’istituto aeronautico Vinci per un incontro di sensibilizzazione con le classi quarte e quinte – spiega Fabrizio Picarelli referente provinciale di Admo -. Cerchiamo volontari e soprattutto una sede a Varese. Inoltre cerchiamo partner per organizzare un evento in occasione del trentennale il prossimo anno. Sabato 21 settembre nel corso di “Match it now” i volontari spiegheranno come e cosa vuol dire esser donatori, le procedure di iscrizione e tipizzazione, con gazebo chiusi per privacy per effettuare il colloquio di idoneità (con la presenza della dottoressa Claudia Rinaldini) e per il prelievo di un campione di sangue periferico effettuato da infermieri qualificati che verrà analizzato dall’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per l’iscrizione nel registro italiano donatori midollo osseo IBMDR. Chi si iscrive forse potrà aver la fortuna di essere l’uno su centomila a salvare una vita».