Il Melo presenta il programma dell’anno accademico

Da lunedì 2 settembre la segreteria dell’Università del Melo riapre con orario pieno, dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30, a disposizione di tutti, vecchi e nuovi iscritti, simpatizzanti e curiosi, per rispondere alle richieste di informazione e per fornire ogni dettaglio necessario sulle tantissime attività e i molti corsi in programma.

Per una presentazione dettagliata del programma di quest’anno l’appuntamento, libero e gratuito per tutti, è venerdì 6 settembre alle ore 15.00 in Sala Planet, al quale seguirà la possibilità di un tè insieme offerto a tutti i partecipanti all’incontro.

Dal 1 ottobre le lezioni in Sala Dragoni, dal lunedì al giovedì, alle ore 15.15, proporranno nuovi percorsi tematici e nuovi docenti, competenti e appassionati, inoltre per tutto il mese di ottobre, mese promozionale, sarà possibile accedere alle conferenze liberamente e gratuitamente, decidendo solo in seguito di confermare la propria iscrizione. Il programma preparato dai nostri docenti coordinatori (Margherita Agape, le professoresse Anna Balzarini, Cristina Boracchi, Caterina Chiodini, Mariangela Costacurta, Elvira Rossi e dal dottor Beniamino Decio) vede i lunedì dedicati all’ambito scientifico; di martedì è il turno dell’itinerario umanistico, i mercoledì sono appannaggio del percorso artistico, mentre per quanto riguarda i giovedì spazio agli incontri interculturali.

E al termine delle lezioni, l’accogliente bar dell’Università del Melo è a disposizione per fare quattro chiacchere in compagnia, per scambiarsi un saluto o discutere insieme degli argomenti appena ascoltati oppure per unirsi al gruppo di giocatori e giocatrici di canasta e burraco, che si ritrovano ogni lunedì, martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00.

Di venerdì, poi, spazio ai pranzi gastronomici alle ore 13.00 (prenotazione obbligatoria entro il mercoledì precedente) per poi proseguire con diversi appuntamenti (programmazione mensile dedicata), come cinema, curiosità dal mondo, pomeriggi danzanti e incontri con importanti e interessanti ospiti della vita sociale e culturale locale e non solo.

In segreteria è possibile richiedere anche il dettaglio delle agevolazioni che offre la tessera dell’Università del Melo, con le sue numerose convenzioni con enti e negozi del territorio.

Non mancheranno, poi, i corsi di informatica (corso base, corso internet/social network e il richiestissimo corso per l’utilizzo consapevole dello Smartphone, per guadagnare l’indipendenza di non dover più chiedere aiuto a figli e nipoti…), inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo (per tutti gli interessati ai corsi di lingue, OPEN DAY venerdì 20 settembre alle ore 15.00), danze popolari, canto corale, teatro, recitazione, pittura.

Sempre tenendo bene a mente il pensiero augurale del Direttore Marco Predazzi: “La nostra piccola grande avventura è sopravvissuta al tempo e alle mode solo perché la nostra non è un’istituzione, ma una storia di uomini, alimentata da un corpo docente generoso e soprattutto consapevole della propria missione umana, educativa e pedagogica, prima che tecnica e comunicativa, e per la testimonianza straordinaria degli allievi, la cui vitalità, determinazione, coraggio, creatività, dedizione, hanno rappresentato la forza vitale di questa esperienza che anno dopo anno non ha smesso di regalare alla vita di tutti noi giorni degni di essere vissuti”.

Per informazioni: Segreteria di via Magenta 3, a Gallarate (VA), dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 17.30.

Tel. 0331 708224, e-mail: udm@melo.it, sito web www.melo.it – FB e Twitter