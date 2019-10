Moda e borse, i modelli per l’autunno

Con l’arrivo dell’autunno i cambiamenti che si registrano sono molteplici e riguardano un po’ tutti i settori: dagli stili di vita, dato che ci si deve lasciare alle spalle la spensieratezza delle vacanze estive, al guardaroba, che deve essere stravolto in quanto la stagione calda è superata e le temperature iniziano a scendere.

Quella autunnale è quindi una stagione di nuove tendenze, occasione per sfoggiare nuove tendenze. Il tutto è riferito anche agli accessori, su tutti le borse. Cosa porterà questa stagione autunnale dal punto di vista delle borse? Vediamo alcune delle tendenze in voga.

I modelli di borse in voga per l’autunno 2019

Sebbene il pensiero di imballare tutte le nostre borse estive in paglia sia leggermente deprimente, ci si può consolare con le novità dell’autunno per rendere il passaggio meno traumatico. Come notato sulle passerelle da New York a Parigi, le borse sono notevolmente più giocose per l’autunno 2019. Dal raddoppio in una volta alle micro bag più piccole che mai ai dettagli in shearling, le migliori borse di questa stagione sono tutt’altro che di base.

Qualche nome, per rendere il tutto più concreto: Chanel con le sue borse in eco-pelliccia e trame sfocate; la borsa più iconica di Fendi disponibile in lussuosa forma di shearling; le borse Michael Kors, brand in crescita nell’interesse delle donne.

Praticità ma anche design

Per tutte coloro le quali sono appassionate di bag in tela da portare magari in viaggio, la notizia che anche per questo autunno 2019 si punterà sulla praticità sarà senz’altro bene accetta. Essenzialità ma non solo: ad alternarsi saranno handbag tradizionali con pochette anche raffinate, borse in nylon, in tessuto ordinario ed in pelliccia.

Tante tendenze che si rincorrono e si accavallano all’insegna di una scelta ampia ed articolata, che si tratti di borse di brand di lusso o di marchi meno costosi. Per quanto riguarda colori e tonalità, ampio spazio alla fantasia: non soltanto i colori classici, scuri, come il nero, ma anche tinte accese, pastello, vivaci.

In sostanza ce ne è per tutti i gusti: una notizia più che positiva per tutte quelle donne (e non solo loro) che vivono in modo traumatico la fine delle vacanze estive ed il conseguente cambio di look per andare verso le temperature più fredde.