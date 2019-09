Nature Urbane: il programma di lunedì e martedì

Dopo il fortunato fine settimana da tutto esaurito, il lunedì del Festival Nature Urbanecomincia sotto la pioggia. Il meteo, comunque, è dato in miglioramento già dal primo pomeriggio e per il resto della settimana è atteso il sole.

LUNEDI’

Confermate le visite guidate del lunedì: alle 10.00 e alle 11.30 a Villa Esengrini Montalbano, alle 15.00 a Villa Torelli Mylius, mentre alle 16.30 alla Villa e al Birrificio Poretti. Il teatro torna invece protagonista nella tensostruttura dei Giardini Estensi – con uno spettacolo a ingresso libero – alle 18.30, quando Roberto Anglisani porterà sul palco “Sfida per l’infinito”, un testo che racconta il rapporto tra uomo e natura. A chiudere il programma del lunedì, alle 21.00, l’appuntamento con “Animali radiofonici” in Salone Estense, serata organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria. Ospiti il varesino Matteo Bordone (Rai Radio 2) e Adriano Martinoli (docente del Dipartimento di Scienze teoriche applicate).

MARTEDI’

La giornata di martedì partirà con l’orienteering riservato alle scuole primarie della città: dalle 9.30 alle 11.30, infatti, le guide del Club Alpino Italiano – Sezione di Varese porteranno i giovani alunni alla scoperta del Parco Mantegazza. Alle 15.00 la visita guidata a Villa e Parco Baragiola, mentre alle 16.30 alla Villa e al Birrificio Poretti. Le letture nel Parco di Villa Mirabello proseguiranno alle 18.30 con Laura Curino e “In naturale disaccordo”, riflessione poetica sui valori spirituali e i passaggi dell’anima.

Chiusura di giornata alle 21.00 a Villa Panza-FAI con la conversazione tra Anna Bernardini e Serena Contini. Al centro della serata il dialogo “Da luogo di delizie a luogo d’arte”, confronto storico e artistico tra Villa Mirabello e Villa Panza-FAI.