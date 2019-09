Nature Urbane, i Sonics chiudono il ricco weekend di eventi

Grandi camminate per il secondo sabato del Festival Nature Urbane: a dare il via al penultimo giorno è stata una passeggiata lungo il tratto varesino della Via Francisca, da Casbeno a Capolago. Un’esperienza unica, alla scoperta di angoli artistici e naturalistici ammirati sin dai primi pellegrini che qui passavano diretti a Roma. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Regione Lombardia – UTR Insubria-Varese e Provincia di Varese, settore Cultura, Turismo e Sport.

Nel pomeriggio, alle 14.30, l’appuntamento per il secondo itinerario a piedi è al campo sportivo di Lissago; da qui si partirà alla scoperta dello storico borgo e della vicina Mustonate in compagnia degli esperti del Centro culturale Lissago Schiranna. Dieci, invece, le dimore storiche aperte al pubblico: Cascina Gaggiano, le Ville Biumi Redaelli, Carabelli Gervasini, Concordia e Craven di Seyssel d’Aix, il Birrificio Poretti e ancora Villa Mozzoni-Vecchia Biumo, Villa Mozzoni-40 Colonne, Villa San Francesco e Villa Zambeletti. Dalle 15.00 i riflettori di Nature Urbane si accendono sul cuore del lago di Varese: all’Isolino Virginia, infatti, verranno presentati i progetti di tutela e valorizzazione del più antico sito palafitticolo dell’arco alpino, patrimonio UNESCO dal 2011. L’evento è sold out da giorni; si raccomanda a quanti hanno prenotato il proprio posto sui battelli attraverso il sito di Nature Urbane la massima puntualità per l’imbarco dal pontile di Biandronno.

Dal lago ai monti, altro appuntamento alle 16.00 alla Cittadella di Scienze della natura “Salvatore Furia”. In scena andranno “Le 4 stagioni”, percorsi guidati, giochi e storie a cura di Teatro Evento; a seguire visita guidata all’Osservatorio astronomico in collaborazione con la Società astronomica “G.V. Schiaparelli”. “Di albero in albero” sarà invece il reading di Paolo Hendel nel parco di Villa Mirabello, con letture tratte da Italo Calvino a partire dalle 18.30. Alle 21.00 in Salone Estense conversazione con Franco La Cecla e Katia Accossato: un evento che si occuperà della “Comunità Resiliente” del lago di Varese, durante il quale i relatori analizzeranno le nuove metodologie di urbanistica partecipata. Il sabato sera sarà infine dedicato ai giovani, con un concerto evento della Libera Uscita Varese, cover band di Luciano Ligabue che si esibirà a Villa Mylius. Partecipazione straordinaria di Max Cottafavi e Robby Pellati, musicisti della rock star e special guest della serata. Per quest’ultimo evento si consiglia di parcheggiare all’ippodromo o nel centro città.

L’ultimo giorno è all’insegna delle visite guidate a ville e giardini. La seconda domenica fa registrare dodici aperture, il massimo per questa terza edizione di Nature Urbane. L’elenco comprende Cascina Gaggiano, Villa Agosteo, Villa Al Nonaro, Villa Bianchi Dezirelli, Villa Carabelli Gervasini, Villa Concordia, Villa Craven di Seyssel d’Aix, Villa Fachini, Villa Molina, Villa Moretti, Villa Mozzoni-40 Colonne e Villa Paradeisos.

Per gli amanti delle passeggiate da non perdere l’escursione nella valle del torrente Bevera: ritrovo alle 9.00 in località Ca’ Bassa per partire alla volta di Cantello, seguendo l’antichissima carrareccia accompagnati dalle guide del Club Alpino Italiano – Sezione di Varese. Alle 16.00 al Castello di Masnago appuntamento con Lorenza Zambon e le sue “Lezioni di giardinaggio”, altro evento che ha fatto registrare sin da subito il tutto esaurito. Il Salone Estense tornerà protagonista alle 18.00, quando sotto i riflettori andranno le storie del Grand Hotel Campo dei Fiori; l’incontro è a cura di Italia Nostra. Gran finale alle 21.00 alla fontana dei Giardini Estensi. “Meraviglia a Varese” sarà infatti lo spettacolo realizzato in esclusiva per il Festival del paesaggio dai Sonics, acrobati aerei che con le loro macchine sceniche e performance atletiche celebreranno la Città Giardino e la sua meravigliosa natura.