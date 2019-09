Quando i negozi si ricordano di Nature Urbane

Per ora ne abbiamo avvistato solo uno, ma è già un buon segno.

Il negozio che vedete in foto, Ottica Vettore in via Avegno, ha deciso di dedicare la sua vetrina a Nature Urbane, in corso in questi giorni tra le ville e i giardini della città.

Un piccolo mattoncino per far partecipare la città e il commercio a un importante evento ormai giunto alla terza edizione, con un tema forte e “bello da vedere”. Una bella idea che “fa città” e che speriamo di vedere replicata nei tanti eventi che ormai costellano la città: dalla Tre Valli ai campionati di Canottaggio, dal campo dei fiori Trail al falò, o alle mostre importanti, come quella di Guttuso.

Chi avvistasse altre vetrine “a tema” ce lo segnali: a redazione@varesenews.it (magari con una foto), nella pagina facebook o nei commenti.