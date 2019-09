Nuova stagione di concerti all’Accademia musicale

Riparte con una nuova stagione l’attività concertistica all’Accademia musicale di Porto Ceresio.

Primo appuntamento autunnale, che vede la collaborazione del direttore del concorso internazionale di Stresa maestro Christian Cocolicchio, è in programma domenica 22 settembre alle 17 in Accademia (in via Mazzini 29 a Porto Ceresio).

Si esibiranno “The biedermeiers“, un duo composto da Rubens Kuffer e Max Riccio.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti.

