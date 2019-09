Openjobmetis, solo un breve stop per Jeremy Simmons

Sospiro di sollievo in casa Pallacanestro Varese riguardo le condizioni di salute di Jeremy Simmons. Il nuovo pivot biancorosso, il migliore in campo nelle prime due amichevoli a Bormio contro Galatasaray ed Efes, era stato costretto a lasciare il campo domenica sera nell’ultimo match al “Valtellina Circuit” contro l’Enisey Krasnojarsk a causa di un contatto duro avvenuto dopo pochi minuti.

Simmons si è sottoposto oggi – lunedì 2 settembre – agli accertamenti del caso e gli esami non hanno rilevato problemi significativi: nessuna lesione muscolare all’adduttore (il pivot era uscito proprio lamentando un dolore inguinale) e uno tempo di recupero stimato in una settimana circa. Quindi, probabilmente, l’americano non giocherà il torneo in programma nel prossimo weekend a Parma (o, al limite, sarà utilizzato con il contagocce) ma l’intoppo non dovrebbe avere particolari complicazioni nel lavoro di avvicinamento al campionato.

Non bisogna dimenticare che in questo avvio di stagione la Openjobmetis ha già perso la guardia titolare, Jason Clark, a causa di una lesione al retto femorale destro mentre anche Milenko Tepic ha iniziato in ritardo la preparazione per via di alcuni problemi fisici con successivi approfondimenti medici. Per ovviare all’assenza di Clark la società ha ingaggiato il lettone Jakovics che ha esordito, seppure per solo 3′, nell’amichevole con l’Enisey.

Di seguito il comunicato ufficiale emesso dal club biancorosso nella serata di lunedì 2: