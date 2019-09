Otto artisti per Liberamente

Si intitola “Liberamente 2019” la nuova mostra d’arte che vede il coinvolgimento di otto artisti del territorio che esporranno le loro opere nelle sale del Palazzo Fagnani di Gerenzano: Raffaella Borghi, Pasquale Brancaccio, Marilena Checchi, Carmelina D’Agati, Francesco Fazio, Claudia Gaetani, Pierangelo Gianni e Maria Palma Pagliaro. Oltre a questi artisti, ci sarà l’esposizione delle fotografie del recente Palio di Gerenzano scattate e scelte da Angela Angaroni, Roberto Angaroni, Davide Galafassi, Sergio Garbelli, Vincenzo Scipilliti e David Zoni. E per finire, saranno esposte tutte le fotografie che hanno partecipato al concorso “Scatta Gerenzano”.

Con questa terza edizione di “Liberamente” si intende valorizzare l’opera di artisti presenti a Gerenzano, ma non solo, che con passione e bravura esprimono il loro estro artistico e il loro pensiero attraverso la pittura, scultura e fotografia.

La mostra, organizzata dalla Cooperativa SCELAG in collaborazione con Proloco e col patrocinio del Comune di Gerenzano, sarà inaugurata alla presenza delle autorità cittadine sabato 5 ottobre, ore 17, con l’intervento del critico d’arte Dario Ferrè e con un momento conviviale di incontro con gli artisti e con i tanti amici che parteciperanno all’evento. Le visite saranno possibili durante due weekend, 5 – 6, 12 – 13 ottobre dalle 9,00 alle 12, 30 dalle 14,00 alle 20,00 presso il Palazzo Fagnani, ingresso dal cortile in via Fagnani 14 o da Via Duca degli Abruzzi. Infine domenica 13 ottobre alle ore 16,00 ci sarà la premiazione dei vincitori del concorso fotografico “Scatta Gerenzano”.

Questa iniziativa fa parte di un più ampio progetto lanciato dalle cooperativa SCELAG, detta a Gerenzano anche “il Circolo”, per valorizzare dal punto di vista artistico, ludico e culturale gli ampi spazi di Palazzo Fagnani e di riflesso anche il centro storico del Paese.