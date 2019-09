Il paesaggio ha una storia: Marco Martella a Thinking Varese

Seconda conversazione per gli appuntamenti di settembre di Thinking Varese, che in questo mese prende il nome di “Thinking Varese Landscape. Testimonianze di architettura del paesaggio” organizzata dall’Ordine in collaborazione con AIAPP Lombardia per mercoledì 25 settembre alle 19 nei saloni del FAI-Villa e Collezione Panza Varese.

Ospite sarà Marco Martella, storico dei giardini e scrittore, in arrivo dalla Francia, in un evento che è tra l’altro inserito organicamente nel programma di Nature Urbane 2019

CHI E’ MARCO MARTELLA

Marco Martella, membro del comitato scientifico dell’Institut européen des jardins et paysages, è storico dei giardini e scrittore. Vive in Francia, dove dirige la rivista Jardins.

Dal 2010, questa pubblicazione annuale esplora il giardino e il paesaggio nella loro dimensione poetica, filosofica ed esistenziale, grazie al contributo di storici dell’arte, paesaggisti, giardinieri e artisti, tra cui Gilles Clément, Carmen Añon, Roberto Penone, Bernard Lassus o Fernando Caruncho.

È stato per oltre venti anni responsabile della valorizzazione del verde storico al Département des Hauts de Seine. In questo ambito ha organizzato convegni internazionali sui giardini e i paesaggi culturali, l’ultimo dei quali, “Que deviennent les jardins historiques?”, si è tenuto nel 2017 al Parc de Sceaux, presso Parigi.

I suoi testi letterari, dedicati al giardino, sono stati pubblicati in Francia, Italia e Spagna. Il suo ultimo libro, «Un piccolo mondo, un mondo perfetto», è uscito in Italia presso Ponte alle Grazie nel 2019.

L’appuntamento con Marco Martella è per mercoledì 25 settembre alle 19 a Villa Panza a Varese: l’evento è inserito nel programma di Nature Urbane 2019, Festival del Paesaggio.