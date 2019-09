Pallanza, in due tentano la rapina: arrestati

Il passante, un 60enne italiano non del luogo, aveva denunciato ai carabinieri di essere rimasto vittima di una tentata rapina, in una notte di fine agosto e mentre si trovava occasionalmente a passeggiare da solo in una via isolata limitrofa al lungolago di Pallanza, ad opera di due soggetti che, dopo averlo aggredito, avevano tentato di sottrargli il borsello.

La veemente reazione della vittima aveva però costretto i due alla fuga.

Le dettagliate dichiarazioni fornite dalla vittima hanno rapidamente permesso ai Carabinieri di Verbania di individuare i due presunti autori e di denunciarli alla locale Procura della Repubblica.

All’esito dell’attività d’indagine e data la consistenza del materiale probatorio raccolto, il giudice per le indagini preliminari di Verbania ha quindi emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere, eseguite dai carabinieri di Verbania all’inizio di questa settimana e che hanno portato all’arresto del 30enne P.E.V.O. e del 49enne S.G., entrambi residenti nel VCO.