“Ecco il parcheggio gratis per chi ha l’auto elettrica o ibrida”

«Da questa estate tutti i veicoli ad alimentazione elettrica o ibridi possono parcheggiare gratuitamente senza limitazione di tempo presso l’area Svit Interna in tutti gli spazi a pagamento delimitati da strisce blu. In questo modo vogliamo premiare chi inquina di meno». Lo fa sapere il sindaco Andrea Pellicini.

Dal Comune ricordano che il proprietario del veicolo deve esibire sul parabrezza un pass, richiedendolo alla Polizia Locale, oppure una fotocopia del libretto di circolazione, omettendo i dati sensibili, ma evidenziando l’alimentazione del veicolo e la targa.

La domanda per ottenere il pass sosta auto elettrica, deve essere redatta su apposito modulo disponibile nella sezione Modulistica presentata nei seguenti modi:

Via PEC all’indirizzo: comune.luino@legalmail.it

con Raccomandata indirizzata al Comando Polizia Locale – Piazza Serbelloni n. 1 – 21016 Luino;

personalmente presso il Comando Polizia Locale negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Il richiedente sarà contattato telefonicamente per il ritiro del pass entro 30 giorni

dalla presentazione dell’Istanza.

Le informazioni vanno richieste esclusivamente al Comando Polizia Locale di Luino al numero

0332.543540.

Regole e avvertenze per l’utilizzo del Pass sosta auto elettriche e ibride:

Il pass dovrà essere esposto in modo visibile sul cruscotto dell’auto. Non è consentito l’uso di fotocopie né la riproduzione con altri mezzi del pass.

La sosta non è consentita sugli spazi riservati a particolari categorie indicate con apposita segnaletica, ad esempio parcheggi per disabili, carico e scarico merci.

Il pass è proprietà del Comune di Luino, pertanto va restituito presso gli sportelli, alla scadenza o in caso di ritrovamento.

La durata del pass sosta auto elettrica è di 5 anni.

Se il veicolo è nella disponibilità del richiedente (ad es: leasing, noleggio, comodato d’uso gratuito) la durata del pass sosta auto elettrica è di massimo 3 anni, salvo la diversa durata del contratto d’uso al quale è stato associato il pass.

Ulteriori info: http://www.comune.luino.va.it/homepage/archivio/polizia_locale/info_veicolielettrici.aspx?ND=2574