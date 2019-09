Presentata al Castello di Somma la 9^ edizione di SI: Scrittrici Insieme, il Festival di letteratura al femminile

Al Castello di Somma Lombardo sembra davvero tutto pronto: lo scenario c’è – il Castello Visconti di San Vito; gli ospiti ci sono, numerosi e illustri; l’entusiasmo c’è, e sgorga naturalmente dalle parole delle organizzatrici della nona edizione di SI: Scrittrici insieme, il festival letterario sommese d’adozione e ormai irrinunciabile appuntamento per gli amanti della cultura.

Il festival si svolgerà dal 4 al 6 ottobre, per dare vita ad un weekend all’insegna della letteratura al femminile ma aperto a tutti gli appassionati, di ogni genere ed età: «Il programma è stato studiato affinché chi ha voglia possa scoprire cose nuove, e fare due chiacchiere. Una misura in cui non c’è solo l’incontro o l’evento, ma ci sono occasioni per parlare, condividere il piacere di questo tipo di percorso» ha infatti detto Helena Janeczek, scrittrice Premio Strega 2018, tra le organizzatrici del festival (che abbiamo intervistato pochi giorni fa).

«È per noi un piacere e un onore, ospitare per il secondo anno SI Scrittrici Insieme, festival di letteratura unico e prezioso, che nasce dall’impegno volontario di un piccolo gruppo di donne. È un esempio di impegno sociale da sostenere e da indicare a modello, e un’occasione unica per i nostri concittadini di partecipazione all’esperienza letteraria, che si concretizza anche nel confronto e nella riflessione», dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Somma Lombardo Raffaella Norcini.

Il programma di Scrittrici Insieme è estremamente vario: «spaziamo dal passato a libri che devono ancora uscire» ha infatti raccontato la Janeczek. La rassegna vanterà però un fil rouge ben preciso: si tratta del tema del mito, esplorato e narrato in varie forme e con tanti ospiti d’eccellenza.

Alte sono le ambizioni del festival a livello di riuscita, ancora prima che di numeri, per quanto la passata edizione abbia potuto vantare un favoloso successo portando oltre duecento persone a sera, una premio Strega tra le organizzatrici e un premio Pulitzer tra gli ospiti.

SI Scrittrici Insieme è inoltre orgogliosamente un festival indipendente, che non risente di pressioni dalle case editrici. Per questo è stato organizzato un crowdfunding per finanziare l’iniziativa: sarà possibile dare un contributo acquistando merchandising o con donazioni libere, anche tramite la piattaforma www.produzionidalbasso.com alla pagina bit.ly/Sidona.

Per consultare il programma completo del Festival visitare il sito internet di SI: Scrittrici Insieme