Sciopero dei mezzi pubblici: venerdì difficile a Milano

Possibili disagi, venerdì 27 settembre, per chi dovrà viaggiare con i mezzi pubblici a Milano. Un’agitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali Cub Trasporti e Sol Cobas per protestare contro il progetto “Milano Next” definito la privatizzazione del trasporto locale: «contro la liberalizzazione e la privatizzazione del Tpl, contro le gare di appalto e per l’affidamento diretto in house dei servizi di Tpl».

Il disegno è quello di affidare a un consorzio di 5 società private l’appalto del servizio pubblico.

L’astensione sarà di 24 ore ma dovrebbero essere garantire le fasce orarie stabilite dalla legge.

Possibili disagi per i mezzi di superficie e per la metropolitana si verificheranno dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.